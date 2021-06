No bairro de Ndlavela, em Maputo, toda gente sabia que a cadeia feminina, mesmo ali ao lado, se tornara um inferno na terra, com as reclusas arrancadas das suas celas e obrigadas a prostituir-se lá fora, sob ameaça de guardas corruptos. As vítimas, vendidas pelos guardas como “coelhinhas” ou “pombinhas”, saíam da prisão pelo portão da frente, em plena luz do dia, sendo levadas para o carro de estranhos ou para pensões e casas nos arredores. Contudo, em três dessas ocasiões, as mulheres não se depararam com potenciais clientes, à espera para as abusar, mas com investigadores do Centro de Integridade Publica (CIP), uma ONG dedicada a combater a corrupção endémica do Estado moçambicano, que revelou o esquema esta quarta-feira.

“O primeiro contacto ainda demorou tempo, até sermos admitidos dentro da rede”, explica Borges Nhamire, um dos investigadores que se fez passar por cliente à procura de sexo, equipado com uma câmara oculta. “Mas a partir daí era tudo fácil”, salienta, ao i. “Os guardas diziam: ‘Vai, vem, você não tem carro? Vem de carro, chega aqui, nós te entregamos as meninas ali, sem problemas’. Prometiam que elas não tinham relações há meses, vendiam-nas dizendo: ‘Você vai ter uma supernovidade, elas são quase virgens’, coisas assim”, continua Nhamire, com um asco notório na voz.

Não é caso para menos. À superfície, a cadeia feminina de Ndlavela até era apresentada como prisão modelo, dedicada à reeducação, onde 97 prisioneiras, divididas entre oito celas, passam a maior parte do tempo a costurar, tratar da horta e criar galinhas, com acesso a cultura, a aprender inglês e outras línguas estrangeiras, ou a terminar os seus estudos. Mas, debaixo disso, havia todo um submundo de esquemas de exploração sexual, com aquelas que recusavam vender o seu corpo sujeitas a perder regalias ou a sofrer espancamentos brutais.

