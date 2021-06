A história de um bebé e os complexos noticiosos

Em Portugal, somos assim. Passamos do oito ao oitenta com uma enorme facilidade

O fecho da edição de quarta para quinta-feira foi um pouco atípico. Acabámos por fechar mais tarde do que o costume e quando cheguei a casa entretive-me em questões gastronómicas e só me sentei bastante tarde em frente à televisão, pois já passava da uma da manhã. Vi os noticiários e as primeiras páginas dos jornais do dia seguinte e, já perto das duas da manhã, passei para a CMTV, que estava em direto de Proença-a-Velha, dando conta do bebé desaparecido, algo que me tinha escapado ao longo do dia e que me irritou por ter percebido que nada teríamos na edição impressa. Estranhei que as outras televisões tivessem dado tão pouco tempo de antena à notícia – até pelo historial recente de crianças desaparecidas em Portugal – e fiquei a ouvir os especialistas criminais da estação, achando eu que se esticaram um pouco (praticamente assumiram que os pais teriam responsabilidades no desaparecimento do bebé Noah). Umas horas depois tudo tinha mudado e a SIC e a TVI, nas suas versões de cabo, estavam a falar do assunto com quase tanto empenho como Tânia Laranjo, a enviada especial do crime mais conhecida de Portugal. E, querendo eu estar a trabalhar e a ouvir notícias, fiquei banzado: o confinamento da Grande Lisboa ficou quase para segundo plano, pois a história do bebé Noah é que interessava. Em Portugal, somos assim. Passamos do oito ao oitenta com uma enorme facilidade e, reconheçamos, a CMTV obrigou a concorrência a alterar o seu funcionamento. O canal do Correio da Manhã não se importa de mudar toda a programação se entender apostar numa história: seja a de uma criança desaparecida ou de um grande acidente, enquanto a concorrência fica a pensar se o acontecimento tem ou não pedigree para se fazer diretos, obviamente à hora do telejornal seguinte. É certo que já foi mais assim, mas ainda há preconceitos injustificados. Ah! E diga-se que não tenho, como espetador, particular interesse por muitas das histórias, embora como jornalista a história já seja outra.