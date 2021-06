Noah, o menino de dois anos desaparecido desde as 8h de quarta-feira em Proença-a-Velha, foi encontrado com vida.

Segundo avança o Correio da Manhã, a criança foi encontrada numa zona de mato e está gravemente ferido.

O menino desaparecera de casa dos pais, entre as 5h e 8h da manhã de quarta-feira, com a cadela da família. Durante as buscas da GNR, ainda na quarta-feira, foram encontradas algumas peças de roupa do menino – uns calções, uma galocha e a fralda – e a cadela.

Durante esta tarde, o perímetro de buscas foi alargado para um raio de distância de 20 km com recurso recurso a veículos de todo-o-terreno em coordenação com os militares da GNR.

Estiveram envolvidos nas buscas 127 elementos apoiados por "valências cinotécnicas e drones, equipa de mergulhadores, acompanhados pela proteção civil e bombeiros" e dezenas de civis.