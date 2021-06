A seleção da Dinamarca voltou ao relvado do Parken Stadium, em Copenhaga, num dia em que todo o estádio prestou a sua homenagem a Christian Eriksen, que caiu inanimado no relvado, após sofrer uma paragem cardíaca no jogo contra a Finlândia, no passado sábado.

As homenagens foram feitas em vários momentos do arranque do jogo e ao minuto 10', numa referência ao número da camisola do jogador.

Na entrada das equipas no relvado, foram abanados, como é habitual, os uniformes gigantes da Dinamarca e da Bélgica, tendo a t-shirt dinamarquesa inscrita o número 10 de Eriksen.

Já no momento em que os capitães trocaram os brasões do país, o capitão e jogador do Benfica Jan Vertonghen ofereceu uma t-shirt oficial autografada pela equipa adversária ao guarda-redes Kasper Schmeichel.

Quando o minuto 10 chegou ao marcador, os jogadores pararam e todo o estádio, repleto de cartazes dedicados ao número 10 dos dinamarqueses, começou a aplaudir Christian Eriksen, um momento arrepiante, comovente e que se tornará marcante na história dos Europeus.

Veja aqui os momentos: