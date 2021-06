Foram detidas, até ao momento, cinco pessoas, de um grupo que desembarcou na praia da Carrapateira, no concelho de Aljezur, esta quinta-feira. Todos os detidos estão indocumentados.

Em comunicado, a GNR explica que no seguimento de uma denúncia de avistamento de uma embarcação junto à costa litoral durante a madrugada, os militares deslocaram-se de imediato para o local, “tendo visualizado uma embarcação bem como um número indeterminado de indivíduos, os quais iniciaram fuga ao se aperceberam da presença da GNR”.

No decorrer da ação, foram intercetados dois homens e, mais tarde, no seguimento das diligenciais policiais, foram encetadas buscas no terreno, tendo sido possível localizar mais três indivíduos.

No local do desembarque foi ainda apreendida uma centena de jerricãs de combustível.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do porto de Lagos, Pedro Palma, indicou que a denúncia recebida pela Polícia Marítima, por volta das 06h, dava conta de “uma lancha rápida, com três motores, entre a praia do Amado e o Sítio do Forno e um grupo de 12 a 15 pessoas em terra”.

Os detidos serão presentes ao Tribunal Judicial de Portimão, sendo que a investigação permitirá apurar as circunstâncias da situação em causa. A GNR não indicou qualquer informação acerca da nacionalidade dos indivíduos.

A operação conta com o reforço de várias valências do Comando Territorial de Faro, da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) e com o apoio da Polícia Marítima (PM), da Polícia Judiciária (PJ) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).