Portugal é o país da União Europeia (UE) onde a população tem mais confiança nas vacinas contra a covid-19, segundo um Eurobarómetro publicado, esta quinta-feira, pela Comissão Europeia.

Segundo o relatório, 95% dos inquiridos acreditam que os fármacos são seguros, 46% dos portugueses disseram "concordar totalmente" e 49% "tendem a concordar", colocando Portugal no pelotão da frente em termos de confiança nas vacinas, seguido pela Espanha, com 92%, ambos estão acima da média europeia, que se situa nos 81%.

No mesmo registo, 86% dos portugueses dizem considerar que as vacinas aprovadas na UE são seguras, o número mais elevado, novamente seguido por Espanha. 70% dos inquiridos dizem mesmo "não perceber porque é que as pessoas têm relutância em serem vacinadas".

A esmagadora maioria, 95%, acredita que as "vacinas são eficazes", com 45% a "concordarem totalmente" com a afirmação, e 50% a tenderem a concordar, tornando Portugal no país da UE que mais acredita na eficácia das vacinas.

Em termos de obrigatoriedade da vacinação, Portugal aparece novamente no primeiro lugar, com 82% dos portugueses a concordarem que "toda a gente deve ser vacinada contra a covid-19, é um dever cívico", e 62% a considerarem que a vacinação deve ser obrigatória.

Por outro lado, Portugal é também o país onde mais pessoas concordam com a afirmação "pode-se evitar ser infetado com covid-19 sem ser vacinado", 17% a "concordarem muito" e 41% a "tenderem a concordar".

Os portugueses são também os que mais suspeitam que as vacinas contra a covid-19 podem ter efeitos a longo prazo, com 24% a dizerem "concordar totalmente" com a afirmação e 53% a tenderem a concordar.