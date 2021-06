Uma mulher de 57 anos morreu, esta quinta-feira, durante um alegado assalto a uma residência em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, Évora. Era filha do casal de idosos assaltados.

O alerta foi dado às 03h17 para uma ocorrência que envolvia agressões numa habitação, tendo resultado uma vítima mortal e dois feridos ligeiros, explicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora à agência Lusa.

As agressões ocorreram durante o assalto, das quais um homem de 85 anos e uma mulher de 87, proprietários da casa, ficaram com ferimentos ligeiros, tendo sido encaminhados para o hospital de Évora.

A idosa apresentava “ferimentos na cara”, enquanto o homem “queixava-se dos olhos”, informou o relatou o comandante da corporação de Viana do Alentejo, Miguel Fadista.

Já a filha do casal foi encontrada pelos bombeiros “deitada numa cama” e “em paragem cardiorrespiratória e com ferimentos na cara”, tal como a mãe, relatou Miguel Fadista.

O corpo da mulher de 57 foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Évora.

A Polícia Judiciária ainda não forneceu, até à data, nenhuma informação sobre o caso, indicou a Lusa.

No local, estiveram no total 16 operacionais de elementos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Guarda Nacional Republicana e Polícia Judiciária, apoiados por oito viaturas.