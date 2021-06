O Super-Homem voltou à casa… do Parma. Gianluigi Buffon é reforço do clube italiano, regressando assim ao clube onde iniciou a carreira de guarda-redes há 20 anos.

“Ele está de volta a onde pertence”, descreve o Parma Calcio 1913 numa publicação no Twitter, na qual o clube partilhou um vídeo onde Buffon, encapuçado, desenterra uma caixa com dois uniformes: um do Super-Homem e outro do clube, na altura em que o representou.

O guarda-redes italiano de 43 anos deixou o Parma em 2001 para rumar à equipa da Juventus, onde esteve durante 17 anos, até 2018. Depois rumou para Paris para representar o PSG, em 2019, tendo regressado à Vecchia Signora para mais duas épocas.