Foram encontradas pegadas de criança perto do local onde foi encontrada uma t-shirt que pertencerá a Noah, o menino de dois anos que está desaparecido em Proença-a-Velha, distrito de Castelo Branco.

"As pegadas foram encontradas num setor que se encontra muito próximo da zona onde terá sido detetada também uma peça de roupa", disse o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, o capitão Jorge Massano, citado pelo Jornal de Notícias, acrescentado que as buscas vão ser concentradas nesse setor.

"Tudo indica, dado o tamanho, que as pegadas sejam de uma criança", indicou, explicando que as pegadas e a peça de roupa foram detetadas perto do local onde também foi recuperada a cadela, que estaria com o menino.

Recorde-se que as equipas de buscas foram reforçadas e, por volta das 07h30, mobilizavam cerca de 30 efetivos, drones e equipas cinotécnicas. Noah desapareceu esta quarta-feira, o alerta foi dado pelas 08h30.