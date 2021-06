Uma visita e nada mais

BUDAPESTE – A minha varanda, em Budapeste, não é como a minha varanda de Alcácer. Estreita, apertada, não tem o rio na frente até ao horizonte e a vista fecha-se num pátio de paredes brancas e janelas retangulares, só cimento e betão, nada de árvores. Todos os dias, pela noite, recebo a visita de um corvo no parapeito. Eu gosto de corvos. Colva, a minha aldeia na Índia, onde o mar é tão quente que parece que fico a boiar em líquido amniótico, está cheia de corvos e do seu crocitar teimoso e insistente. O corvo lembra-me o poema: “Uma visita, eu me disse/Está batendo a meus umbrais/

É só isto, e nada mais”. A primeira vez que li O Corvo de Edgar Allan Poe foi através de uma tradução de Pessoa. As traduções, quando não são literais, têm sempre um problema – ficarem acima ou abaixo dos originais. Neste caso ficou acima, tal como já acontecera com Eça de Queiroz e Rider Haggard com As Minas de Salomão. O corvo solta o seu crás-crás antes de voltar a voar, profeta ou apenas ave preta, recordando-me as sombras noturnas das palmeiras desenhadas na areia pelo luar e a tristeza que se vive nesse país que amo como se fosse meu e percorri desde as faldas dos Himalaias, em Gangtok e Darjeeling, até ao sul verde das mangueiras de Kerala e ao bulício agradável de Thiruvananthapuram, que todos conhecem por Trivandrum. O corvo visita-me, mas não tem o atrevimento de entrar, como o fez com o pobre Edgar. Talvez seja um corvo como o dele, habituado a repetir “Nunca Mais!” Mas, provavelmente, é apenas um corvo sem metafísica, sem a medonha cor de um homem que sonha. Apenas negro, apenas luzidio, crocita pela noite e ajuda-me a dormir. E recorda-me, por entre o sono ainda pesado, versos que em tempo soube de cor. “Mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repetindo/“É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais/Uma visita tardia pede entrada/É só isto, e nada mais”.