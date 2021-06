As buscas por Noah, menino de dois anos que desapareceu em Proença-a-Velha, distrito de Castelo Branco, continuam esta quinta-feira.

Segundo a agência Lusa, que cita fonte da GNR, as equipas de buscas foram reforçadas e, por volta das 07h30, mobilizavam cerca de 30 efetivos, drones e equipas cinotécnicas.

"As buscas durante a noite foram infrutíferas. A criança ainda não foi encontrada. Hoje de manhã as equipas foram reforçadas. Temos 28 efetivos no terreno e três valências empenhadas: equipas apeadas, 'drones' e equipas cinotécnicas", adiantou o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, o perímetro de buscas foi alargado, mas ainda na zona de Proença-a-Velha.

“Até ao momento continua a não haver pistas sobre o paradeiro da criança”, disse.

Recorde-se que o menino desapareceu esta quarta-feira, por volta das 08h00.