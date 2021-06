Adeptos da prática do surf, Peter Wilton-Davies e Helen Gray viviam em Jersey, nas Ilhas do Canal, mas passavam férias no Alentejo e no Algarve. Peter tinha viajado por toda a costa portuguesa numa autocaravana e, no Natal de 2008, estavam sentados numa praia quando questionaram: “Porque é que não experimentamos viver em Portugal por um ano e vemos se gostamos?”.

Alugaram uma casa na aldeia de Pêra, em Castanheira de Pêra, que pertencia a um casal britânico, e, ao fim de doze meses, compraram-na. “Acho que seria difícil encontrar um lugar com tudo aquilo que temos aqui: comunidade, natureza, água e todos com quem falamos salientam os mesmos aspetos”, avança o inglês, lembrando que, quando chegaram, conheceram duas famílias estrangeiras e, por isso, depressa entenderam que a população estava habituada a outras línguas, assim como a costumes diversos.

“Desde o nosso primeiro dia aqui, sentimo-nos bem recebidos pelos vizinhos, no café local, no clube social da aldeia. Foi divertido descobrir a zona e todas as semanas íamos à aventura para descobrir uma nova parte de Portugal”, sublinha, adiantando que em Jersey “existe uma grande população de portugueses, principalmente da Madeira”. Por isso, a principal diferença que assinalam entre a ilha no Canal da Mancha e o território nacional prende-se com a dimensão.

“Lá, não podemos ir muito longe, enquanto Portugal é um país pequeno, mas na Europa, pelo que se pode viajar durante dias”, frisa, mencionando que “o clima é semelhante, mas mais extremo aqui em Portugal, com temperaturas mais altas no verão e temperaturas mais frias no inverno”.

Surfista há 35 anos, Peter tentava ir à praia duas a três vezes por semana, mas os problemas nas costas traíram-no e, agora, “as atividades centram-se na comida, bebida e boa companhia, com portugueses e estrangeiros”. Por este motivo, concorda que alcançou o objetivo primordial que tinha em mente quando se mudou para o Pinhal Interior Norte, que era “ter uma vida mais descontraída”.

Aos 52 anos, juntamente com a companheira Helen, de 46, e apenas um trabalho a meio tempo, considera que vive bem. “O custo de vida em Jersey é cerca de 400 por cento mais alto e o do imobiliário cerca de 1000 por cento mais elevado”, esclarece o homem que escolheu a aldeia de Pêra como lar em 2010. No entanto, houve sempre uma nuvem negra que pairava sobre a região: a iminência da ocorrência dos incêndios. A título de exemplo, em 2012, as chamas chegaram muito perto da residência dos Wilton-Davies. “Foi mais perigoso do que os de 2017”, descreve.

