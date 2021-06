Ronaldo e as garrafas de Coca-Cola

Se dentro das quatro linhas é mundialmente conhecido pela sua capacidade atlética e poder de fogo, entre os seus colegas de equipa Cristiano Ronaldo destaca-se pelas brincadeiras e partidas que prega nos balneários. Essa sua faceta teve uma manifestação mais pública depois do partida de terça-feira contra a Hungria, em que o avançado da Juventus marcou dois golos. Na conferência de imprensa, perante os olhos de milhões de espectadores, afastou as duas garrafas de Coca-Cola com um sorriso “traquinas” e apontou para uma garrafa de água. “Agua, bebam água”, aconselhou. As ações da Coca-Cola, nesse dia, perderam quatro mil milhões de euros. Se foi por causa de Ronaldo, como uns noticiaram, se foi por causa da apresentação da apresentação dos dividendos aos acionistas, como depois defenderam outros, não sei dizer. O que é certo é que muita gente exultou com a irreverência do jogador. Claro que houve quem o fizesse por achar que os refrigerantes fazem mal à saúde e por isso o seu consumo deve ser desencorajado – nesse prisma, o gesto do popular jogador vale mais do que mil campanhas. Mas julgo que em grande parte o entusiasmo se deveu a ver-se neste gesto uma espécie de vingança dos pequeninos (se bem que seja difícil dizer vingança de quê). Um homem sozinho, ainda por cima de um país relativamente pobre e periférico, conseguiu afundar uma poderosa multinacional norte-americana. Bravo! Não partilho desse entusiasmo. Pelo contrário, esse gesto pareceu-me uma demonstração de sobranceria só ao alcance de alguém que detém poder e sabe que não lhe podem tocar. Sem querer parecer ofensivo, não preciso que alguém, por muitos abdominais que tenha – e tem – ou bom futebolista que seja – e é –, me diga o que devo ou não devo beber. Nem acho que caiba a Ronaldo “promover” ou “despromover” esta ou aquela bebida. Aliás, a campanha contra o açúcar tem que se lhe diga. Sei que há quem o considere um veneno, mas conheço muito boa gente que o consumia abundantemente e viveu bem até depois dos 90. Não sejamos fundamentalistas nem sigamos os nossos ídolos acriticamente.