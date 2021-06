O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 95.367 casos do novo coronavírus e 2.997 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com os números desta quinta-feira quebra-se a tendência decrescente observada nas últimas semanas.

A incidência de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos dias é de 8.388.

O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, com mais de 17,6 milhões de casos e cerca de 494 mil vítimas mortais. São Paulo é o estado mais afetado (mais de 3,5 milhões de casos). Segue-se Minais Gerais (1,7 milhões), Paraná (1,1 milhões), Rio Grande do Sul (1,1 milhões), Bahia (1,07 milhões) e Santa Catarina (1 milhão).