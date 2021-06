A cantora britânica Ellie Goulding vai pisar o palco do Parque da Bela Vista pela primeira a 19 de junho de 2022, anunciou, esta quarta-feira, a organização do Rock In Rio. À dona do hit Love Me Like You Do, juntam-se Ivete Sangalo, Black Eyed Peas e David Carreira.

A organização já tinha também confirmado a presença de Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e dos portugueses HMB.

A 9.ª edição do Rock In Rio Lisboa tem data marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Todos os bilhetes adquiridos para os anos de 2020 e 2021 – cujo edição foi adiada devido à pandemia de covid-19 – mantêm-se válidos.