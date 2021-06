Mulher que deu à luz 10 bebés na África do Sul pode ter mentido

O pai dos bebés disse ainda não ter visto as crianças e a mulher depois do parto. A família pede “desculpa por qualquer inconveniência ou constrangimento” e apela que todas as pessoas “parem de doar dinheiro para qualquer conta dos bebés” até que se prove a sua existência.