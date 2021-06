Um menino de dois anos de idade está desaparecido em Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova. A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia Judiciária (PJ) já estão a investigar o caso.

Segundo informam vários meios de comunicação locais, o alerta para o desaparecimento foi dado pelas 08h desta quarta-feira pela mãe da criança.

No momento em que foi recebido o alerta, a GNR montou um dispositivo e avançou imediatamente para o terreno, encontrando-se agora a fazer buscas para encontrar a criança.

De acordo com populares da zona, a última vez que o menino, chamado Noah, foi visto estava com o cão da família com pelo preto e branco.