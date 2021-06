Foi decidido, esta quarta-feira, que Fernando Medina e Augusto Santos Silva vão mesmo ser ouvidos no Parlamento no âmbito do caso da partilha de dados pessoais de ativistas anti-Putin por parte da Câmara Municipal de Lisboa.

A audição do presidente da Câmara de Lisboa e do Ministros dos Negócios estrangeiros foi decidida numa reunião da comissão de Assuntos Constitucionais e de Negócios Estrangeiros, onde todos os requerimentos apresentados foram votados e aprovados por unanimidade.

Segundo a agência Lusa, na reunião de hoje o CDS apresentou ainda um novo requerimento para que também seja ouvida Ksenia Ashrafullina, uma das ativistas em questão. “Vale a pena ouvir a outra parte, que foi lesada”, disse Telmo Correia, citado pela agência noticiosa.

Note-se que os requerimentos para ouvir Medina foram apresentados pelo CDS-PP e pelo PSD, que pediu também para ouvir Santos Silva.

Em causa está a transferência para a embaixada da Rússia, em Lisboa, de dados pessoais de ativistas que organizaram uma manifestação pela libertação de Alexey Navalny, opositor de Vladimir Putin.