Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos da TAP, foi suspenso de funções, na sequência de um inquérito disciplinar instaurado pela companhia aérea por causa de um vídeo publicado nas redes sociais. A informação foi avançada pela agência Lusa e entretanto confirmada ao i por fonte oficial da transportadora.

Pedro Ramos ficará suspenso até à conclusão do referido inquérito.

“Informamos que a Sandra Rodrigues irá assegurar interinamente as funções do Diretor de Pessoas e Cultura, no contexto do processo de inquérito instaurado, que determina a suspensão de funções do Pedro Ramos até à conclusão do mesmo”, revela uma nota interna, enviada aos trabalhadores, citada pela agência Lusa.

Recorde-se que em causa está um vídeo gravado em Madrid e no qual surge Pedro Ramos e João Carlos Falcato, diretor de recursos humanos da Manutenção & Engenharia, que publicou o vídeo em questão no seu Facebook. Nas imagens, os responsáveis diziam que se encontravam em Espanha a recrutar pessoas para a TAP Madrid, para a área de carga.

Sublinhe-se que a polémica gerada pelo vídeo se deve ao facto de a TAP enfrentar um duro processo de reestruturação, tendo já dispensado quase 1800 pessoas e prevê reduzir mais 200. Ao i, fonte oficial da TAP esclareceu que, depois de ter tomado conhecimento da situação e “dado o momento que a TAP vive, em que a todos são pedidos sacrifícios”, o Conselho de Administração da TAP decidiu “abrir, de imediato, um processo de inquérito seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis a esta situação”.

Também o Ministério das Infraestruturas não demorou a pronunciar-se, dizendo-se “indignado” com o vídeo.