Se falar com o Diabo...

BUDAPESTE – Carlos V, que foi Sacro Imperador do Império Romano, Arquiduque da Áustria, Rei de Espanha e Senhor dos Países Baixos, habituado a viver rodeado de pessoas que falavam tantas línguas como depois da queda da Torre da Babilónia, costumava defini-las assim: “O francês é uma língua para se falar com um amigo; o italiano com a amada; o holandês com o empregado; o alemão com os soldados; o espanhol com os reis; o latim com Deus e o húngaro com o Diabo”. É, na verdade, uma língua dos diabos, esta que agora me envolve e na qual não consigo penetrar. Frustrante, sim, porque me habituei a estudar algumas e aprender mais outras poucas ao longo da vida, duas ou três delas com conhecimento das coloquialidades, dos palavrões e dos sotaques. Mas húngaro?! Não caio nessa. Há, claro, palavras fundamentais como “sör” (cerveja), “köszönom” (para agradecer quando nos trazem a cerveja), e “szar” (para vociferarmos com os nossos botões quando nem a cerveja conseguimos pedir de jeito). Não me restam dúvidas, por isso, que esta é uma língua dos diabos, logo eu que costumo gabar-me de que memorizo tudo o que leio e que ouço. Provavelmente todos aqueles schs ficam a dar voltas, limitando-se a ser esmagados pelo martelo e pela bigorna que fazem parte dos meus canais auditivos, e atiram-me para a pura e simples confusão. De qualquer forma dá jeito aprender, no mínimo, a musicalidade – tão acrónica que percebo porque Béla Bartók (diz-se Bortok) nasceu aqui e propagou as suas ideias da Emancipação da Dissonância. Isolado na minha incompreensão e ignorância, vou fazendo um esforço para pronunciar corretamente Puschkásh, ou Duna (Danúbio), ou gulyasch (gulash), e sobretudo iordiog (“ördög”) – afinal se o Diabo andar por aí, como parece, que o saiba tratar corretamente pelo nome, não vá o gajo levar a mal, e do Diabo tudo se espera. Até que a sua língua seja o húngaro.