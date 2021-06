A temperatura máxima em Portugal continental vai descer cerca de 10 graus, de acordo com fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nos próximos dias está ainda prevista a continuação de aguaceiros, trovoadas e granizos, sobretudo nas regiões interior norte e centro.

“Vamos continuar com condições para haver aguaceiros e trovoadas, mais prováveis nas regiões do interior norte e centro durante a tarde, e granizo. Nas regiões do litoral e região sul também há condições para períodos de chuva ou aguaceiros e muita nebulosidade, embora com abertas”, revelou a meteorologista do IPMA Paula Leitão, citada pela agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, esta situação de instabilidade vai manter-se durante alguns dias, hoje “mais no interior norte e centro”, e amanhã, quinta-feira, “pode chegar às serras do Algarve”. Além disso, entre o dia de hoje e amanhã, está prevista uma descida da temperatura máxima de cerca de 10 graus.

“A temperatura vai descer bastante. Desce muito hoje e amanhã mais um pouco e depois mantém-se com valores que em Lisboa vão rondar os 20 graus e no Alentejo os 22/ 23 graus. A temperatura mínima também desce, vamos ter noites mais frias, mas é na máxima que vai notar-se pois vamos passar de 30 graus para os cerca de 20 graus. Em dois dias baixa cerca de 10 graus”, indicou, explicando que em causa está uma depressão em altitude no centro da Península Ibérica.

Note-se que os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de granizo, acompanhados de trovoada e possibilidade de rajadas de vento, entre as 09h00 e as 21h00 desta quarta-feira.