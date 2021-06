No dia em que o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) vai ser ouvido no Parlamento, o responsável da Associação dos Operadoress de Comunicações Eletrónicas (Apritel) chama a atenção para a importância do setor no país: não só em termos de investimentos, como também da oferta para os consumidores e para a criação de postos de trabalho. Pedro Mota Soares lamenta os atrasos no 5G e a forma como as operadoras têm sido tratadas, principalmente na fase de pandemia, em que foram “uma das tábuas de salvação” para que ensino e empresas funcionassem

O presidente da Anacom vai ser ouvido hoje no Parlamento. O que espera desta audição?

O Parlamento está a fazer o papel normal de estar a acompanhar as entidades reguladoras, isso faz parte do processo normal de escrutínio dos reguladores e é importante que aconteça. Uma matéria que será abordada diz respeito aos atrasos do 5G e – não é uma opinião, é um facto – Portugal está a par da Lituânia como dos únicos países do quadro europeu que não ainda não tem ofertas comerciais, do ponto de vista do 5G. Isso representa uma nota de preocupação, porque está a atrasar um processo que é muito importante de transição digital que Portugal precisa, do ponto de vista económico, para ter acesso a muitas tecnologias novas que vão ser muito disruptivas na nossa vida. Tradicionalmente, Portugal sempre foi um país que esteve muito à frente no que diz respeito às novas tecnologias – é o caso do 3G e do 4G – e sempre tivemos capacidade de ir à frente e de liderar. No entanto, na questão do 5G objetivamente somos dos únicos países que ainda não temos uma oferta comercial. E do ponto de vista dos operadores, estes estão preparados para poderem executar, lançar produtos e ofertas de 5G, a partir do momento, em que sejam lançadas as condições regulatórias para o fazer.

Mas isso está nas mãos do regulador...

A Apritel já falou no passado e mantemos a nossa posição, no que diz respeito aos riscos de Portugal se poder atrasar neste processo, coisa que infelizmente se está a verificar.

Não é bom para ninguém.

A tecnologia 5G vai ter um enorme impacto na nossa economia. Um estudo recente sobre o mercado português diz que o 5G, até 2035, pode ter um impacto de qualquer coisa, como 17 mil milhões de euros. Isto significa novos negócios, novas oportunidades para muitas empresa e a criação de cerca de 20 mil postos de trabalho na economia portuguesa, o que é algo muito importante. Também pode ser um acelerador da recuperação económica que Portugal tanto precisa. E, por isso mesmo, esta evolução tecnológica vai ser diferencial para a totalidade do país. O salto para a transição digital também se vai fazer com a tecnologia de 5G. Se Portugal está a ficar para trás, isso é infelizmente uma má notícia para todos.

