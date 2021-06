Um Presidente que perdeu a cabeça

Quando há um considerável aumento dos casos, até em pessoas com as duas doses da vacina, o Presidente e o primeiro-ministro prestam-se a um espetáculo deprimente destes?

É difícil perceber o que passou pela cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa para determinar que com ele não há retrocesso no desconfinamento, atendendo a que estamos a falar de uma personagem hipocondríaca e que foi um dos primeiros portugueses a estar de quarentena. Penso que não deve haver muitos cidadãos que sonhem com outro confinamento, mas determinar que é impossível regressarmos a regras mais rígidas é completamente insólito. Com que autoridade o Presidente o fez? Ontem, Fernando Maltez, diretor do serviço de doenças infecciosas do Curry Cabral, respondeu “à boca” de Marcelo que afirmou “que o país não é governando pelos especialistas”, atirando: “Sabemos que não somos nós que governamos mas também não é o senhor Presidente que vai aos hospitais tratar dos doentes”. Elementar, meu caro Presidente. Depois, o chefe de Estado e o primeiro-ministro fizeram em público o que costumam fazer nos bastidores, enviando os recados pelos seus jornalistas representantes. Desta vez, teve mais graça. Costa não pediu à sua jornalista biógrafa oficial para dizer o que lhe vai na alma. “Ninguém pode garantir que não se volta atrás no desconfinamento”, respondeu ao Presidente. Já Marcelo não esperou pelo fim de semana para responder sem rodeios. “Por definição, o Presidente nunca é desautorizado pelo primeiro-ministro. Quem nomeia o primeiro-ministro é o Presidente, não é o primeiro-ministro que nomeia o Presidente”. Havia alguma necessidade desta trapalhada? Quando há um considerável aumento dos casos, até em pessoas com as duas doses da vacina, o Presidente e o primeiro-ministro prestam-se a um espetáculo deprimente destes? P. S. Não sou propriamente um leitor de comentários dos depressivos anónimos das redes sociais, embora por vezes acabe por passar por tal esterco. É impressionante como se destila tanto ódio nesse palco onde todos os covardes são heróis, sob o manto do anonimato. Desejam a morte aos outros com a mesma facilidade com que ficamos felizes com as vitórias dos nossos. Por mim, fechavam-se essas caixas de comentários a pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico em vez de terem umas linhas de sucesso de ódio. Coitados, mesmo os não católicos devem rezar por tanta frustração acumulada. Calculo que tenham sido gozados na escola – ou noutro sítio qualquer – e que nunca se conseguiram recompor, o que merece toda a nossa compaixão.