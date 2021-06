Os sócios do Sport Lisboa e Benfica aprovaram, esta terça-feira, o orçamento do clube, na Assembleia Geral Ordinária, que decorreu no pavilhão N.º2 do Estádio da Luz, e tinha como objetivo "deliberar o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2021/2022".

A votação contou com 1.559 sócios, dos quais cerca de 53% voltaram a favor e 45% votaram contra. A abstenção foi de 1,8%.