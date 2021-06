Pelo menos 12 pessoas morreram no domingo em dois ataques separados no estado central do Plateau, na Nigéria, anunciaram hoje as autoridades locais.

O primeiro ataque ocorreu no domingo na localidade de Kuru, onde homens armados abriram fogo num bar, matando dez pessoas, segundo o porta-voz da polícia local, Ubah Ogaba, citado pela agência France-Presse (AFP).

"Dez pessoas foram mortas a tiro num estabelecimento de bebidas (...) por homens armados ainda não identificados que chegaram numa [carrinha Toyota] Hilux, antes de dispararem vários tiros e saírem rapidamente", afirmou.

De acordo com a polícia, outras duas pessoas foram também mortas no domingo em Zagun, a cerca de 50 quilómetros de Kuru, por homens armados.

Segundo um comunicado do governador do estado do Plateau, Simon Lalong, 12 pessoas morreram em Kuru e outras cinco ficaram feridas com gravidade.

Os motivos para os dois ataques, ainda sob investigação, ainda não são conhecidos pela polícia, no entanto, a região é palco de vários confrontos comunitários.

As regiões centro e noroeste da Nigéria são há vários anos palco de confrontos mortais entre pastores e agricultores que lutam por terras, pastagens e água.