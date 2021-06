Portugal registava, na segunda-feira, 241 surtos ativos em Portugal continental, 81 dos quais em estabelecimentos de educação e ensinos, segundo dados da DGS.

Mais de metade dos surtos ativos foram detetadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 168, enquanto a Região Norte tinha 30 surtos, o Algarve 23, o Alentejo 13 e a região Centro sete.

De acordo com os dados da DGS, citados pela agência Lusa, 84 surtos ativos eram em estabelecimentos de educação e ensino dos setores público e privado, o que inclui escolas, ensino superior, creches e demais equipamentos sociais.

"À data do reporte [segunda-feira], existiam 514 casos de covid-19 acumulados nesses surtos ativos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados", de acordo com as autoridades de saúde.

Trata-se de "um número significativamente inferior ao início do ano", fizeram notar, sublinhando ainda que o total de surtos ativos, atualmente 241, "contrasta drasticamente" com o máximo registado em fevereiro de 2021, quando chegaram a existir em Portugal continental 921 surtos ativos.