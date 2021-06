A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) resgatou, esta segunda-feira, um casal, de 30 e 35 anos, no Parque Nacional da Peneda Gerês.

Segundo um comunicado da GNR, os militares, durante uma ação de patrulhamento, foram alertados por um popular, “que tinha visto ao longe duas pessoas no meio de vegetação densa”.

“Ao ligar os sinais sonoros de alerta e emergência da viatura”, a GNR obteve resposta das pessoas, encontrando-as já “com sinais de desidratação e desorientadas”, relatam os militares em comunicado.

O casal recebeu a assistência necessária e foi encaminhado para o veículo pessoal, afirmou a GNR.

Minutos antes de receberem auxílio por parte dos militares, o casal ainda conseguiu contactar o 112, levando ainda ao local os militares do "Posto Territorial do Gerês, do Comando Territorial de Braga, e ainda os Bombeiros de Terras de Bouro".