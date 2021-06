Uma fotografia de cortar o ar da ginasta israelita Linoy Ashram está a correr o mundo na internet.

A ginasta conquistou, este domingo, uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze nos campeonatos europeus de ginástica rítmica em Varna, na Bulgária.

As fotografias captadas enquanto a ginasta fazia a sua atuação traduzem a prestação exemplar da atleta no Europeu da modalidade.

Durante um dos esquemas apresentados, Linoy Ashram executou um salto, que captado pela fotografa de Spasiyana Sergieva da agência Reuters, criou uma bela ilusão ótica.

A lente da fotógrafa conseguiu eternizar o momento em que a cabeça da ginasta desaparece, quando executou um elemento técnico, no qual a atleta demonstra uma elevada flexibilidade.

A PERFECTLY TIMED SHOT!



Israel's Linoy Ashram was seen in action in this photo by Reuters' Spasiyana Sergieva during the Rhythmic Gymnastics Individual Ball Final in Varna, Bulgaria on Saturday, June 12.



For more photos & multimedia content, click here: https://t.co/kiqx3jKmMx pic.twitter.com/bBfs6iuZV9