O jogador Christian Eriksen já está estável e fez, esta terça-feira, uma publicação nas redes sociais a dizer que se sente bem, mas que vai continuar hospitalizado em Copenhaga.

"Olá a todos, muito obrigado pelos doces e incríveis cumprimentos e mensagens de todo o mundo. Significam muito para mim e para a minha família. Estou bem, dadas as circunstâncias", começa por dizer o jogador dinamarquês que caiu inanimado durante o jogo do Euro2020 frente à Finlândia no passado fim de semana.

Numa fotografia em que podemos ver o futebolista a sorrir, Eriksen explica que ainda tem por fazer mais exames no hospital, mas sente-se “ok”.

"Agora, vou torcer pelos rapazes da seleção da Dinamarca nas próximas partidas. Joguem por toda a Dinamarca"​​​​, assinala o jogador que tem cerca de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.

O jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, a contar para a primeira jornada do grupo B do Europeu, foi interrompido aos 43’, quando Christian Eriksen caiu inanimado em pleno relvado.

O jogador recebeu de imediato assistência médica, tendo recuperado a consciência ainda em campo.

A partida terminou mais tarde com a vitória da Finlândia por 1-0.