O primeiro-ministro sublinhou, esta segunda-feira, que ninguém pode garantir que não se volta atrás no desconfinamento, numa altura em que os casos diários de covid-19 estão a subir.

O Governo adotará "em cada momento as medidas que se justifiquem perante o estado da pandemia", afirmou António Costa.

"Se alguém pode garantir (que não se volta atrás no desconfinamento)? Não, creio que nem o senhor Presidente da República seguramente o pode fazer, nem o fez", acrescentou.

Sublinhe-se que as declarações do chefe do Executivo foram feitas um dia após o Presidente da República ter garantido que no que dependesse dele não haveria “volta atrás” no desconfinamento e que é preciso confiar na vacinação.

"Não há qualquer português que possa dizer que deseja que haja um volte face no desconfinamento. Creio que 100% dirão aquilo que o senhor Presidente da República disse, que é: 'ninguém deseja que não haja desconfinamento'", disse ainda Costa.