O Reino Unido adiou o desconfinamento, anteriormente previsto para 21 de junho, para 19 de julho, devido ao aumento de casos da variante Delta, inicialmente detetada na Índia.

O anúncio de adiamento da reabertura para daqui a um mês foi feito esta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico.

"Com as evidências que tenho disponíveis agora, estou confiante de que não precisaremos de mais de quatro semanas, não precisaremos de ir além do dia 19 de julho", disse Boris Johnson, sublinhando que “as vacinas estão funcionar”.

No entanto, o governante defendeu que “é altura de tirar o pé do acelerador”. “Se formos cautelosos agora teremos a chance, nas próximas quatro semanas, de salvar muitos milhares de vidas ao vacinar mais milhões de pessoas", acrescentou.