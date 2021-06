O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse hoje que o Presidente norte-americano, Joe Biden, vai entregar mensagens "bastante duras" ao seu russo, Vladimir Putin, durante a sua reunião bilateral na quarta-feira, em Genebra.

"Sei que o Presidente Biden transmitirá unas mensagens bastante duras ao Presidente Putin nos próximos días", disse Johnson à chegada à cimeira da NATO, que decorre hoje em Bruxelas.

Depois de participar nas cimeiras do G7, da NATO e entre a UE e os Estados Unidos, Biden reunir-se-á com Putin em Genebra na próxima quarta-feira.

O primeiro-ministro britânico disse que espera "sempre" que as relações com Moscovo "melhorem".

"Mas receio que até agora tenha sido bastante dececionante do ponto de vista do Reino Unido e, quando vi o Presidente Putin, deixei bem claro: estamos preparados para fazer as coisas de forma diferente, para tentar ter relações mais estreitas, mas temos de mudar a forma como nos comportamos", explicou.

Johnson lembra o envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha Julia com Novichok, um agente nervoso altamente tóxico, em Salisbury (Inglaterra), em 2018, e defendeu que esta "não é forma de se comportar".

O primeiro-ministro britânico salientou que a NATO não pretende iniciar uma nova Guerra Fria com a China, à qual a Aliança procura prestar mais atenção na próxima década, nomeadamente a enfrentar os desafios de segurança colocados por Pequim.