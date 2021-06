O ator norte-americano Ned Beatty morreu, este domingo, aos 83 anos, devido a causas naturais, em sua casa, em Los Angeles. Beatty é um dos mais conhecidos atores secundários do cinema americano.

Com uma carreira vasta de mais de cinco décadas, Ned Beatty ficou conhecido através dos filmes “Deliverance”, “Superman” e “Os Homens do Presidente”. Mesmo ao protagonizar sobretudo papéis secundários, o ator conseguiu receber reconhecimento, ao ser nomeado para prémios Emmy, os Globos de ouro e os Óscares, nomeadamente o Óscar de melhor ator secundário pelo papel em “Network - Escândalo na TV” de Sidney Lumet, um filme sobre o sensacionalismo nos meios de comunicação, como indica o jornal The Hollywood Reporter.

Ned Beatty nasceu em 06 de julho de 1937 no estado de Louisville, nos Estados Unidos. O ator estreou-se no teatro no início dos anos 60, tendo estendido a carreira para área do cinema e da televisão.

O ator participou no elenco de "Os Homens do Presidente" (1976), de Alan J. Pakula, sobre o escândalo Watergate, um filme protagonizado por Dustin Hoffman e Robert Redford. Também fez parte do elenco de "Deliverance"/"Fim de semana Alucinante" (1972), de John Boorman, e de "Nashville" (1975), de Robert Altman.

Em 1978, Ned foi Otis, o cúmplice do vilão Lex Luthor (Gene Hackman) no filme “Super-Homem” E voltou a sê-lo ao lado de Christopher Reeve, o super-herói do planeta Krypton, no segundo filme da sequela em 1980.

Ned Beatty deu ainda voz ao urso de peluche Lotso, no filme “Toy Story 3” em 2010.

Também marcou sua presença na televisão, ao participar em séries como "Homicídios: A Vida na Rua", "CSI", "Lei e Ordem", "Crime, Disse Ela", "MASH", "Ruas de São Francisco", e ainda na comédia "Friendly Fire", de 1979, e "Last Train Home", de 1990, que lhe valeram nomeações para os Emmy.

Beatty foi nomeado para um Globo de Ouro de melhor ator secundário com o filme “Hear my Song” – Escutem a minha Canção, em português – de 1991.

O ator norte-americano deu vida a quase 170 personagens, tendo-se destacado nos vários palcos, em peças de teatro como "Gata em Telhado de Zinco Quente", de Tennessee Williams, na Broadway, em Nova Iorque, "Show Boat", de Jerome Kern e Oscar Hammerstein, que levou para os palcos de Los Angeles, Denver e St. Louis, "Rei Lear", de Shakespeare, em Washington DC, e "All My Sons" e "Morte de Um Caixeiro Viajante", ambas de Arthur Miller, onde as atuou no palco Actors Theatre da sua cidade natal, Louisville, na década de 1960, no início da carreira.

Beatty também foi destacado no teatro com o prémio Drama Desk, atribuído às melhores produções, pelo papel de Big Daddy em "Gata de Telhado de Zinco Quente", em Nova Iorque, em 2003.