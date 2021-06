O presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, vai candidatar-se à Câmara Municipal do Porto, foi, esta segunda-feira, anunciado.

“Ao longo dos últimos dias, recebi muitos apelos dentro e fora do PS para que reponderasse a posição em relação à Câmara Municipal do Porto.”, explicou, em conferência de imprensa. E “após uma profunda reflexão” decidiu que “não faltará ao Porto”.

"Eu não faltarei ao Porto. Apresentarei a minha candidatura à Câmara Municipal do Porto na reunião da Comissão Política Concelhia do PS que vai decorrer esta noite", afirmou Tiago Barbosa Ribeiro.

“É tempo de avançar e dizer sim, de mobilizar o PS e de galvanizar a cidade”, acrescentou.

O anúncio surge dias depois de o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, ter revelado que recusou convites do partido para ser o candidato socialista à autarquia portuense.

A Câmara Municipal do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, que se irá recandidatar a um terceiro mandato. Concorreram também à liderança da autarquia Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal) e António Fonseca (Chega).