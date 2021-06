A vacina da farmacêutica Novavax obteve uma eficácia de 93% nos ensaios clínicos realizados nos Estados Unidos da América e no México. Segundo a agência de notícias Reuters, a vacina oferece ainda proteção contra as principais variantes do vírus SARS-CoV-2.

A variante B.1.1.7 – conhecida como a variante britânica – foi a mais detetada durante a realização dos estudos que incluíram cerca de trinta mil voluntários, mas também foram registados casos de infeção com as variantes brasileira, sul-africana e indiana, revelou o responsável de pesquisa e desenvolvimento da Novavax, Dr. Gregory Glenn.

A vacina foi 91% eficaz entre os casos de alto risco de infeção grave e 100% eficaz na prevenção de casos moderados de covid-19. Foram registadas outras variantes do vírus, que a farmacêutica não conseguiu identificar, cuja eficácia da vacina foi de 70%.

"Em termos práticos, é muito importante que a vacina possa proteger contra um vírus que está a circular descontroladamente" entre as novas variantes, disse Glenn.

A empresa irá fazer um pedido de autorização para uso de emergência nos Estados Unidos e aos restantes reguladores no terceiro trimestre deste ano.