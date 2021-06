A máquina de escrever

BUDAPESTE. Aceito a partida como um regresso. Como escreveu um dia António Ferro, o ideólogo do salazarismo, jornalista de mão cheia que chegou a desistir do jornalismo para se tornar um propagandista, no dia em que voltou a sentar-se em frente da máquina de escrever: “Regresso ao meu antigo processo - ouvir os homens, as ideias dos homens, e esquecer, porventura, alguma das suas palavras...” Regresso às estradas da seleção nacional, a equipa mais bonita do mundo, uma das mulheres da minha vida. Agora Budapeste como antes foi Manaus ou Kazan, Durban ou Nottingham ou Gwangju. E Lisboa naqueles anos adolescentes dos Olivais Sul nos quais marchávamos para a Luz, para Alvalade, para o Estádio Nacional (até para o Restelo onde o Dito, mais um amigo que se encantou, nas palavras de Guimarães Rosa, marcou um golo que abateu a vaidosa Alemanha) cedo pelo final da manhã, correndo as capelinhas das cervejas, procissão desregrada até nos sentarmos nos cimentos das bancadas. Um dia li uma frase saída do talento do meu amigo e mestre, Manuel Alegre, e fiquei preso a ela até ao fim da minha vida, por mais longa que ela venha a ser: “Em maio de 1963, estava na cadeia, isto é, de certo modo, estava no meu posto”. Também aprendi o que era a cadeia, mas uma cadeia com prazos de validade, não a cadeia provavelmente irreversível, ora por uma razão ou por outra, certa vez na Roménia do Ceusescu, em Timisora. Mas deixemos a cadeia. Há para lá dos espaços bafientos e fechados, a cadeia do pensamento, as grilhetas da solidão. Eu gosto de regressar ao meu tempo de escutar o mundo e as palavras do mundo, mais ainda do que as palavras dos homens. Gosto de sentir que estou no meu posto. Budapeste é o meu posto. É por isso que cá estou. Talvez tenha algo para vos dizer, se quiserem ler-me. Ou talvez não tenha nada para dizer e possa falar convosco através das entrelinhas do silêncio. Todos os dias.