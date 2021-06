Uma criança de seis anos sofreu, este domingo, uma queimadura dentro de água, na praia da Praínha, em Vila do Conde. Enquanto brincava, a criança terá tocado num organismo gelatinoso, que suscitou aquela reação.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde receberam o alerta cerca das 12h30, tendo sido ativado de imediato para o local “o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde”.

A criança foi levada pelo INEM para uma unidade hospitalar, acompanhada pela progenitora, indicou a AMN.

Após o incidente, a Polícia Marítima e uma embarcação da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim realizaram durante a tarde de domingo patrulhas nas praias desta localidade e de Vila do Conde. Não foi encontrado qualquer organismo gelatinoso.