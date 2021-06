Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência da queda de um muro, esta segunda-feira, em Amarante.

Segundo o Jornal de Notícias, as vítimas estavam a trabalhar no local quando ocorreu a queda.

O alerta foi dado pelas 9h05 e foram mobilizados meios do INEM, dos Bombeiros de Amarante e da GNR. O ferido foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.