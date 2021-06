Os amigos do camarada Medina

A divulgação dos nomes de manifestantes por parte da Câmara de Lisboa a países ou entidades envolvidas nos protestos é bem o retrato do país. Fosse o presidente da autarquia de outra cor política e já teríamos manifestações na rua a exigir a sua demissão, pois revelar a identidade de quem quer lutar pela liberdade é digno de ser apelidado de fascista, no mínimo, de acordo com os cânones da esquerda.

Curiosamente, Fernando Medina, depois de ter pedido desculpa alegou que a lei é de 1974, esquecendo-se de se referir aos editais posteriores da câmara, além das leis de proteção de dados. Além, outra vez, de referir que mais nenhuma autarquia, que se saiba, segue a tal lei de 1974. A data, posterior ao 25 de Abril, é também um retrato no que alguns pretendiam transformar este país...

Mas voltemos à história mais recente. Cidadãos portugueses e russos, ou com dupla nacionalidade, pediram em janeiro autorização para fazer uma manifestação de apoio a Alexei Navalny que estava preso em Moscovo. A Câmara de Lisboa decidiu enviar o pedido de autorização para a embaixada russa e para o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros de Putin. Não se sabe como, mas é dado como certo que existia esse canal aberto. Os manifestantes, na posse desta informação, queixam-se a jornalistas de órgãos de comunicação nacional mas ninguém liga nenhuma à notícia. E aqui lembro-me de uma história célebre que se contava quando me iniciei nas lides: um jovem jornalista foi enviado à inauguração de uma ponte e quando voltou à redação sentou-se no seu lugar sem escrever uma linha. Ao ver a máquina de escrever sem uso, um dos seniores perguntou-lhe por que não fazia a notícia, ao que o jovem repórter respondeu: “Não houve inauguração, a ponte caiu”.

Será que, neste caso, os jornalistas que tiveram acesso à história acharam que a notícia só o seria se tivesse sido o Governo russo a dar a lista à Câmara de Lisboa? Ou acharam que a mesma era prejudicial ao camarada Medina? É tudo muito estranho.