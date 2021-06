O ministro do Ambiente acusou a coordenadora do Bloco de Esquerda de fazer declarações "infames e infundadas" e advertiu que atrasar a vigência do decreto que regula a lei das minas apenas protege "arrivistas e garimpeiros".

Entre outras críticas, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse que o titular da pasta do Ambiente "é mais rápido e defender negócios do que os recursos naturais" e adiantou que irá pedir a apreciação parlamentar do decreto que regula a lei das minas.

"Essa é uma declaração infame. É infame, infundada e sem qualquer exemplo que a doutora Catarina Martins consiga dar", reagiu o ministro do Ambiente.

Do ponto de vista político, João Pedro Matos Fernandes referiu-se ao pedido de apreciação parlamentar anunciado por Catarina Martins e considerou que "atrasar a entrada em vigor da lei das minas, como o Bloco de Esquerda pretende, é mesmo proteger os arrivistas e garimpeiros".

"Esta é a lei das minas que garante toda a proteção ambiental em sede de prospeção, porque em sede de exploração sempre teve de existir avaliação de impacto ambiental. Mas em sede de prospeção não havia qualquer garantia", alegou.

Segundo o membro do Governo, o decreto do executivo "atribui às autarquias o poder de veto em todos os projetos que sejam de iniciativa particular".

"Esta é a lei das minas que faz uma repartição justa dos `royalties´ (comissão de negócio] da exploração mineira com as comunidades locais e as autarquias", defendeu ainda João Pedro Matos Fernandes.

Em relação ao teor do discurso esta manhã proferido pela coordenadora do Bloco de Esquerda em Setúbal, o ministro do Ambiente referiu que leu "quatro afirmações e é impressionante como essas quatro afirmações são todas falsas".

"Em nenhuma delas há uma ponta de verdade. Em primeiro lugar, diz Catarina Martins que as dragagens correram mal, mas é falso - e a prova de que foram feitas com todo o cuidado ambiental é que, no verão passado (já concluídas as mesmas dragagens), nunca o estuário do Sado teve tantos golfinhos e até orcas apareceram", contrapôs.

João Pedro Matos Fernandes acusou depois Catarina Martins de ter "mentido" quando se refere a um acidente nas dragagens.

"É falso. Quase que me apetece dizer que pelo menos alguém no Bloco de Esquerda saberá que é falso, porque o acidente que aconteceu foi numa dragagem de uma empresa que não teve rigorosamente nada a ver com as dragagens no porto de Setúbal. Felizmente, foi um acidente de pequena dimensão, que foi rapidamente corrigido e que está a ser investigado pelo ICNF", defendeu o ministro do Ambiente.

João Pedro Matos Fernandes insurgiu-se também em relação à queixa de Catarina Martins de que há agora falta de areia nas praias da Arrábida. Um ponto em que o ministro do Ambiente passou ao contra-ataque.