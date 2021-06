A rede social Facebook suspendeu temporariamente a conta de André Ventura. Em causa estão duas publicações do líder do Chega.

Uma das publicações foi feita no mês passado, após o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter suspendido a execução da pena aplicada ao agente da PSP Manuel Morais que chamou “aberração” a Ventura e escreveu: “Decapitem estes racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem”, no Facebook.

O líder do partido de extrema-direita recorreu às redes sociais para contestar a decisão do ministro e escreveu: “Se é assim que vive a III República, eu também acho que Eduardo Cabrita devia ser decapitado!”

A mensagem, também replicada no Twitter, fez com que a rede social em causa suspendesse temporariamente a conta de Ventura devido à “violação das regras” da empresa “contra o abuso e assédio”. Durante 12 horas, o líder do Chega pôde ter acesso à rede social e enviar mensagens, mas não pode fazer tweets, retweets, meter gostos ou seguir utilizadores.

A segunda mensagem está relacionada com as cerimónias fúnebres do tenente coronel Marcelino da Mata e foi publicada em março. Na altura, o deputado único do Chega chamou “mariquinhas” aos restantes partidos por se terem recusado a participar no funeral.

André Ventura já reagiu à suspensão e afirma que o partido irá “resistir”. "As redes sociais são cada vez mais a voz e as amarras do politicamente correto. Em Portugal parece que só o Chega tem este problema e esta perseguição. Cá estaremos para resistir", disse ao Correio da Manhã.