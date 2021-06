Marcelo Rebelo de Sousa reiterou este domingo que, no “que depender do Presidente da República”, Portugal não irá voltar atrás no plano de desconfinamento.

"Já não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser, ou não. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás", afirmou numa visita à Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

O chefe de Estado apelou “ao bom senso no respeito das regras sanitárias” e defendeu que os especialistas devem “chamar a atenção para o juízo que as pessoas devem ter”.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda que a vacinação já permite "dizer que aquilo que arrancou na economia e na sociedade vai em frente e já não volta atrás" e lembrou que Portugal tem "mais de 6 milhões e meio de vacinados".

"O que justifica certas precauções sanitárias é o número de mortos, em primeiro lugar. Depois, não haver um stresse insuportável no Serviço Nacional de Saúde", alertou, sublinhando também que há “outras coisas que pesam”, como "a vida das pessoas na economia", a sobrevivência das empresas e dos trabalhadores.