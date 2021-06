O realizador responsável pela transmissão do jogo Dinamarca-Finlândia, Jean Amsellen, rejeitou as acusações de que explorou o momento em que o jogador dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado no relvado e a sua reanimação.

Em declarações ao jornal francês L’Equipa, Amsellen revelou que a UEFA deu autorização para gravar certas cenas do incidente.

"Não foi voyeurismo. Disseram-nos para não fazermos planos fechados do jogador a receber o tratamento, mas permitiram-nos recolher imagens que mostrassem a emoção do momento", explicou.

Recorde-se que o jogo de sábado do campeonato europeu foi interrompido após o médio dinamarquês ter caído inanimado no relvado. Já este domingo, a federação da Dinamarca revelou que o jogador “está estável” e irá permanecer internado para realizar mais exames.