Marco Cavaleri, responsável pela estratégia de vacinação da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), sugeriu deixar a administração da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca enquanto houver alternativas disponíveis.

Em entrevista ao jornal italiano La Stampa, o alto funcionário da entidade europeia defendeu também que a vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, deve ser inoculada preferencialmente a pessoas com mais de 60 anos, considerando que apresenta "menos problemas do que a AstraZeneca".

"Com uma dose única, é útil para algumas categorias difíceis de alcançar, mas é melhor reservá-la para os maiores de 60 anos", disse.

Sobre a necessidade de proibir a vacinação com o fármaco da AstraZeneca, Cavaleri revela que “esta é uma opção que muitos países, como a França e a Alemanha, estão a considerar à luz da maior disponibilidade de vacinas por RNA mensageiro”.

"Contudo, os incidentes têm sido muito raros e ocorreram após a primeira dose. É verdade que há menos dados sobre a segunda dose, mas no Reino Unido está a correr bem [o programa de vacinação]. Nos jovens, o risco de adoecer diminui, e a mensagem para eles pode ser a de usar preferencialmente vacinas de RNA mensageiro, mas a escolha é de cada Estado", acrescentou.