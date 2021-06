A Finlândia venceu, este sábado, a Dinamarca, por 1-0, naquela que foi a primeira jornada do grupo B no Euro’2020.

A partida que foi histórica para a Finlândia, uma vez que é a primeira vez que os finlandeses estão num Europeu, ficou marcada pelo momento em que Christian Eriksen caiu inanimado no relvado, ao minuto 43’.

O médio dinamarquês, de 29 anos, foi alvo de manobras de reanimação e durante largos minutos temeu-se o pior. Depois de ser transportado para o hospital, já é sabido que Eriksen não corre perigo de vida.

A partida esteve interrompida e, no regresso ao campo, Pohjanpalo fez o golo da vitória da Finlândia.

A Finlândia sobe assim à liderança do Grupo B, com três pontos, enquanto a Dinamarca cai para a última posição, apesar de hoje também ter ganhado com a recuperação de Eriksen.