Morreu uma pessoa em Portugal devido à covid-19 nas últimas 24 horas e foram diagnosticados 789 novos casos. De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 856.740 casos de infeção e 17.045 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O boletim mostra que a região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pela pandemia nos últimos tempos, é responsável por 480 (71%) destes 789 novos casos. No Norte há mais 154 infetados, no Centro 62, no Algarve 25 e no Alentejo 14. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira há 44 e 10 novas infeções, respetivamente.

A única morte por covid-19 das últimas 24 horas ocorreu no Norte.

O número de internados desceu ligeiramente, mas aumentaram os doentes em Cuidados Intensivos. Há agora 300 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos seis do que ontem. Já em UCI estão 77 pessoas, mais cinco face ao último balanço.

Por outro lado, mais 776 pessoas recuperaram da doença, elevando para 815.094 o número de pessoas que estiveram infetadas e conseguiram vencer o vírus.

Portugal tem atualmente 24.601 casos ativos de covid-19, mais 12 do que na véspera - É preciso recuar 26 de abril, quando estavam ativos 24.662 casos, para encontrar um número mais elevado. As autoridades de saúde têm 29.188 contactos em vigilância.