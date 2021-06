Atire a primeira pedra quem nunca teve um pequeno arrufo com um colega de trabalho. Discórdias fazem parte do dia-a-dia laboral, porém quando o local de trabalho envolve câmaras e emissões em direto, os problemas têm de ficar fora do estúdio.

Não foi o que aconteceu com a dupla de jornalistas do canal NBC da Namíbia, Elmarie Kapunda e Jessica Kaimu, que discordaram em pleno direto. Ambas não sabiam que milhares de pessoas já as estavam a ver e o silêncio instalou-se.

Eis o que se passou. Elmarie estava a apresentar o segmento de desporto e passou o tema para Jessica, ao colocar-lhe uma questão sobre o mesmo. Jessica não terá gostado da forma como a colega o fez e explicou-lhe de imediato como seria a forma correta de o fazer.

"Não, não vais fazer isso assim. Vai apenas cumprimentar-me e dizer: 'A partir daqui, segues tu'", indicou Jessica.

Quando ambas se aperceberam de que a emissão estava no ar, ficaram caladas e desconfortáveis com a situação. Veja aqui o momento.