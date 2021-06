O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acabou por ser vaiado e insultado, esta sexta-feira, depois de entrar num avião para cumprimentar os passageiros, no aeroporto de Vitória, no estado brasileiro de Espírito Santo.

"Fora, fora, fora Bolsonaro", "genocida", gritaram alguns passageiros ao ver Bolsonaro, que apareceu de surpresa.

O Presidente brasileiro não se ficou e acabou mesmo por dizer que quem estava a gritar "fora Bolsonaro!" deveria estar a viajar de burro e não de avião.

"Quem fala 'fora, Bolsonaro' devia estar viajando de jegue", atirou.

O avião, da companhia aérea Azul, tinha como destino Campinas.

Quando entrou na aeronave, Bolsonaro estava de máscara, mas antes, na chegada ao aeroporto, o chefe de Estado brasileiro tirou a máscara, algo que é proibido naquele estado devido à pandemia. Também no exterior do aeroporto, Bolsonaro cumprimentou vários apoiantes, a maioria sem máscara e sem cumprir distanciamento.