Morreu, esta sexta-feira, aos 81 anos, o escritor português António Torrado. A notícia foi confirmada pelo escritor José Jorge Letria à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte. António Torrado morreu em casa, vítima de doença prolongada.

António Torrado é autor de mais de cem obras literárias, sobretudo para os mais novos. Nascido em Lisboa, em 1939, o poeta e dramaturgo foi premiado em 1988 com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças. “O mercador de coisa nenhuma”, “A chave do castelo azul e outras histórias”, “A galinha ruiva”, “O príncipe com orelhas de burro” ou “O veado florido” são algumas das suas obras.

Foi professor e chefe do Departamento de Programas Infantis da RTP.