A GNR encerrou, na quarta-feira, cinco estabelecimentos, no concelho de Albufeira, por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que, no decorrer de uma ação de fiscalização, os militares verificaram que dois estabelecimentos “não estavam a cumprir as medidas de ocupação, permanência, distanciamento físico e uso de máscara” no âmbito da pandemia, encontrando-se ainda “diversas pessoas a dançar no seu interior”.

No seguimento da ação, foram ainda detetados outros três estabelecimentos que se encontravam “em pleno funcionamento após o horário permitido”.

Os estabelecimentos foram encerrados pelos militares e foram elaborados os respetivos autos de contraordenação.